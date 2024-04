Nippon Steel, US Steel’in alımına yönelik endişeleri gidermeye çalışıyor

Cuma, 19 Nisan 2024 12:04:53 (GMT+3) | İstanbul

ABD Başkanı Joe Biden ve Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın karşıt düşüncelerine rağmen United States Steel Corporation (US Steel) hissedarlarının şirketin Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Nippon Steel, US Steel’in nesiller boyunca ABD’li bir şirket olarak kalmasını sağlayacağını söyleyerek alıma yönelik endişeleri gidermeye çalıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mart ayında Biden, US Steel’in ABD’li bir üretici tarafından alınması ve işletilmesi gerektiğini söyleyerek Nippon Steel’in US Steel’i satın almasına karşı olduğunu belirtmişti.

Nippon Steel, 14,9 milyar $ değerindeki alımın müşteriler, sendikalı ve sendikasız işçiler, tedarikçiler ve ABD çelik sektörü dahil olmak üzere tüm US Steel paydaşlarına fayda sağlayacağını ifade etti. Şirket, US Steel’in genel merkezinin Pittsburgh’da kalacağını, adının değişmeyeceğini, ürünlerinin ABD’de eritilip üretileceğini, istihdamın korunacağını ve tesislerin kapatılmayacağını garanti etti. US Steel’in entegre çelik tesislerine en az 1,4 milyar $’lık sermaye yatırımı ve Nippon Steel’in teknolojileri ile Ar-Ge çalışmalarına erişim, US Steel’in yerel müşteriler için daha gelişmiş ve çevre açısından sürdürülebilir çelik üretmesine yardımcı olacak. Bu da ABD çelik sektörünün Çin kaynaklı tehditlere karşı direncini güçlendirecek ve ABD’nin Japonya ile ittifakını destekleyecek.