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Nippon Steel, US Steel devralımının ardından slab ithalatı yapmayacağını taahhüt etti

Çarşamba, 20 Kasım 2024 14:45:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel Başkan Yardımcısı Takahiro Mori, ABD’li çelik üreticisi US Steel devralımına ilişkin Birleşik Çelik İşçileri sendikası üyelerine gönderdiği mektupta, şirketin ülke dışındaki tesislerinden ABD’ye çelik sevkiyatı yapmayacağını taahhüt etti.

İşçi sendikaları, Nippon Steel’in ABD dışındaki tesislerinin yerel çelik sektörü açısından tehdit oluşturduğunu ve söz konusu üreticinin gelecekte daha düşük fiyatlı çelik ithal etme kararı alarak yerel üretimi azaltabileceğini savunuyor. Ancak Mori, şirketin ABD’ye slab ithal etmeyeceğinin ve US Steel’in slab üretim kapasitesini düşürmeyeceğinin altını çizdi.

Öte yandan Nippon Steel yetkilisi, devralımın ardından şirketin işten çıkarmalara gitmeyeceğini ve US Steel’in tesislerini modernize etmek için yaklaşık 2,7 milyar $ yatırım yapacağını yineledi.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme US Steel Nippon Steel 

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