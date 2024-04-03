ABD’li otomobil üreticileri US Steel’in alımıyla ilgili endişelerini dile getirdi

SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre geçtiğimiz yıl ABD merkezli çelik üreticisi United States Steel Corporation’ı (US Steel) satın almak için yaptığı 7,3 milyar $’lık teklifi reddedilen ABD merkezli madenci Cleveland-Cliffs Inc., hâlâ US Steel’i satın almak istiyor. Ancak ABD merkezli Otomotiv İnovasyon Birliği, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard’ı Cleveland-Cliffs’in mevcut varlıkları göz önüne alındığında US Steel ile birleşmesinin rekabet incelemesine tabi tutulması gerektiği konusunda uyardı. Birlik, şirketlerin birleşmesinin rekabete yönelik etkilerinin ötesinde özellikle otomotiv sektörü olmak üzere imalat sektörünü olası tedarik zinciri aksaklıklarına maruz bırakacağını, araçlara yönelik rekabete aykırı fiyatlandırmaya yol açacağını düşünüyor.
Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD Başkanı Joe Biden, US Steel’in ABD’li bir üretici tarafından alınması ve işletilmesi gerektiğini belirterek Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation’ın US Steel’i satın almasına karşı olduğunu ifade etmişti. Otomotiv İnovasyon Birliği’nin CEO’su John Bozzella, “Yönetimin Nippon Steel ile yapılması muhtemel anlaşmayla ilgili endişeleri varsa alternatif sonuçları ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. ABD yerel çelik üretiminin tek bir şirkette toplanmasının önüne geçilmeli,” şeklinde konuştu.