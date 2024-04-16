US Steel’in hissedarları itirazlara rağmen şirketin Nippon Steel tarafından alımını onayladı

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Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile Çin çelik sektörü arasındaki ilişkinin ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenliği için tehlike oluşturabileceğine ilişkin endişelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın Nippon’un ABD’li çelik üreticisi United States Steel Corporation’ı (US Steel) satın almasına karşı olmasına rağmen US Steel, hissedarlarının %98’inin şirketin Nippon Steel tarafından alımını onayladığını açıkladı. %98 oranındaki onay US Steel’in hisselerinin %71’ine karşılık geliyor.

Şirketin CEO’su David Burritt, “ABD iç piyasası ve küresel pazardaki müşterilerimize gelişmiş yenilikler sunacağız ve iklim taahhütlerimizi yerine getirmek için yeşil çelik yatırımlarını artırabileceğiz. Bu alım US Steel’i ve yerel çelik sektörünü daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirecek, Çin’in yarattığı haksız rekabet karşısında ABD’de eritilen ve üretilen çeliği güçlendirecek,” dedi.