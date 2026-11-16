Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 1-10 Kasım döneminde birliğe üye büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi, 21-31 Ekim dönemine kıyasla %7,9 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Bu yıl 21-31 Ekim döneminde ise söz konusu üreticilerin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi, 11-20 Ekim dönemine kıyasla %7 düşüşle 1,76 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları da arttı. 10 Kasım itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları, 31 Ekim tarihine kıyasla %11,2 artışla 16,57 milyon mt seviyesine yükseldi.

Kasım ayı başında ortalama günlük toplam ham çelik üretimi %7,9 artarken, stoklar daha hızlı bir yükselişle %11,2 arttı. Alt sektörlerden gelen talebin zayıf seyretmesi stokların eritilmesini zorlaştırırken, bunun sonucunda stoklardaki artış üretimdeki yükselişi geride bıraktı.