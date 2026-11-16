Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3,1, %2,8 ve %2,6 düşüşle 691,52 milyon mt, 795,61 milyon mt ve 1,17 milyar mt seviyelerinde gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında ham çelik üretimindeki düşüş oranı, ilk dokuz ayda kaydedilen düşüşe kıyasla 0,1 puan yavaşladı. Bununla birlikte Ekim ayında alt sektörlerden gelen talebin zayıf seyretmesi piyasayı olumsuz etkilemeye devam etti.

Ekim ayında Çin'in ham çelik üretimi yıllık %1,6 düşüşle 70,83 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında yıllık %0,1 artış kaydeden üretim Ekim ayında düşüşe geçerken, aylık bazda da %3,8 geriledi.

Aynı ayda Çin'in pik demir ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %4,1 ve %5,1 düşüşle 63,07 milyon mt ve 111,61 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu üretim miktarları aylık bazda ise sırasıyla %3,5 ve %5,6 azaldı.