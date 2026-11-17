Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 16 Kasım tarihinde açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektöründeki katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,4 arttı. Böylece üretimdeki artış oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,3 puan yavaşladı.

Yılın ilk on ayında Çin'in genel katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,3 artış kaydetti.

Ocak-Ekim döneminde madencilik ve imalat sektörlerindeki katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda sırasıyla %1,9 ve %5,7 yükseldi.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektöründeki katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,7 düşerken, Eylül ayında yıllık %1,6 artış kaydedilmişti. Aynı ayda madencilik ve imalat sektörlerindeki katma değerli sanayi üretimi ise yıllık bazda sırasıyla %0,7 ve %5,4 arttı.

Ekim ayında Çin'in genel katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,8 artarken, artış oranı Eylül ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,7 puan yavaşladı.