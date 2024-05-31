Nippon Steel US Steel devralımına bir adım daha yaklaştı

Cuma, 31 Mayıs 2024 11:52:02 (GMT+3) | İstanbul

United States Steel (US Steel) ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel tarafından yapılan ortak açıklamada, US Steel’in Japon üretici tarafından devralımına ilişkin ABD dışındaki düzenleyici kurumlardan gerekli tüm onayların alındığı duyuruldu.

Böylelikle Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü, Meksika Federal Ekonomik Rekabet Komisyonu, Sırbistan Rekabet Komisyonu, Slovakya Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Rekabet Kurumunun iki şirketin birleşmesine onay verdiği ifade edildi. Ayrıca Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumunun ibraz edilen belgelerin ardından konuya ilişkin başka sorusu olmadığı da aktarıldı.

US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve iki şirketin birleşmesinin rekabet yanlısı olduğuna dikkat çekti. “US Steel, Nippon Steel ile birlikte gelişmiş teknolojileri ve kaynakları olan lider bir çelik üreticisi haline gelerek rekabetin arttığı sektörü destekleyecek. İki şirketin birleşmesi hem Amerikan çeliği hem de Amerika’nın Çin’e karşı Japonya ile daha güçlü bir ittifak oluşturması açısından önemli,” ifadelerini kullandı.