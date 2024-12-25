Nippon Steel Trading ve Honda güneş enerjisinden hidrojen üretme seçeneğini araştıracak

Japonya merkezli Honda Motor Co., Ltd., Tayland’da hidrojen projesi gerçekleştirmek üzere Japon çelik distribütörü Nippon Steel Trading Corporation ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Böylelikle taraflar, Nippon Steel Trading tarafından işletilen Tayland’daki Rojana sanayi parkında güneş enerjisi kullanarak yeşil hidrojen üretilmesini, depolanmasını ve taşınmasını öngören projenin uygulanabilirliğini araştıracak.

Öte yandan sanayi parkında yer alan şirketler, üretilen hidrojeni sabit yakıt hücresi istasyonları ve yakıt hücresi ile çalışan kamyonlarda kullanabilecek.

Honda ve Nippon Steel Trading, hidrojen üretimi ve kullanımını içeren bir ekosistem oluşturarak küresel karbonsuzlaşma çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.