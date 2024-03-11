Nippon Steel sendikanın US Steel'in alımıyla ilgili endişelerini gideremedi

Pazartesi, 11 Mart 2024 10:35:10 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW), Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in Başkan Yardımcısı Takahiro Mori ve diğer şirket temsilcileriyle, United States Steel Corporation’ın (US Steel) potansiyel alımının işçiler üzerindeki etkilerini tartışmak üzere geçtiğimiz hafta Pittsburgh'da yapılan toplantıda herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini açıkladı. Nippon Steel toplantı sırasında daha fazla taahhüt sunmasına rağmen sendika uygulanabilir herhangi bir söz verilmediğini belirtti.

Sendika şirketin hâlâ güvenini kazanmadığını, işçilere ve emeklilere karşı yükümlülüklerini tam olarak kavrayamadığını belirtti. USW bu alım işleminin gerçekleşmesi durumunda iş sözleşmelerini yürürlüğe koymak ve Nippon’un mali durumu hakkında şeffaflık elde etmek istiyor.