Nippon Steel grup şirketini devraldı

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel, bağlı kuruluşu Nippon Steel Stainlees Steel Corporation’ı (NSSC) birleşme yoluyla devraldığını açıkladı.

Nippon Steel’in yayımladığı basın açıklamasında, yerel talebin zayıflaması, Asya piyasasında devam eden arz fazlası sorunu ve karbonsuzlaşma başlığı altında yapılan sosyal ve endüstriyel değişimlere bağlı olarak piyasa koşullarının daha da zorlaşmasının beklendiğini ve bu doğrultuda iki şirketin birlikte çalışması büyüme sağlamak adına gerekli görüldüğü için NSSC’yi, birleşme yoluyla Nippon Steel’e dahil etme kararı alındığını açıkladı.

1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu birleşmede herhangi bir hisse ya da nakit varlık değişimi yapılmayacak.