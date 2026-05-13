Kobe Steel hisse değişimi yoluyla Kobelco Wire’ı bünyesine katıyor

Japon çelik üreticisi Kobe Steel, konsolide bağlı şirketi Kobelco Wire Company Ltd.’yi tamamen kendisine bağlı şirket haline getirmek üzere şirketle bir hisse değişimi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Hisse değişiminin 26 Haziran’da yapılacak Kobelco Wire yıllık genel kurul toplantısında onaylanması koşuluyla 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kobelco Wire’ın 28 Ağustos tarihinde Tokyo Borsas’ndan çıkarılması beklenirken, son işlem gününün 27 Ağustos olması planlanıyor.

Anlaşma kapsamında Kobe Steel, her bir Kobelco Wire hissesi için 0,94 adet adi hisse tahsis edecek. Kobe Steel halihazırda Kobelco Wire’da %43,48 paya sahip.

Kobe Steel’e göre bu hamle, grup genelinde iş birliğini güçlendirmeyi, Kobelco Wire’ın denizaşırı stratejisini genişletmeyi, Kobe Steel’in malzeme alanındaki uzmanlığını Kobelco Wire’ın işleme teknolojileriyle birleştirerek yeni iş alanlarına girmeyi ve Kobelco Wire’ı Kobelco Group bünyesinde temel ikincil işleyici olarak konumlandırmayı amaçlıyor.

Kobe Steel, Kobelco Wire’ın halihazırda konsolide bağlı şirketi olması nedeniyle işlemin finansal sonuçları üzerindeki etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini ifade etti.