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JFE Steel, Blackwater kömür madeni için kredi desteği aldı

Pazartesi, 14 Nisan 2025 12:33:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli devlet bankası Japan Bank for International Cooperation (JBIC), finans kuruluşları Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve MUFG Bank, Ltd. ile birlikte yerel çelik üreticisi JFE Steel’e 57 milyar JPY (399,05 milyon $) tutarında kredi sağladığını duyurdu.

Kredi, JFE Steel’in Whitehaven Coal’un Avustralya’nın Queensland kentinde bulunan Blackwater kömür madeninden hisse satın alması için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla kullanılacak. Bu sayede JFE Steel, çelik üretim faaliyetlerine yönelik koklaşabilir taş kömürü arzını uzun vadede güvence altına almayı planlıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım & Birleşme JFE Steel 

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