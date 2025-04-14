JFE Steel, Blackwater kömür madeni için kredi desteği aldı

Japonya merkezli devlet bankası Japan Bank for International Cooperation (JBIC), finans kuruluşları Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve MUFG Bank, Ltd. ile birlikte yerel çelik üreticisi JFE Steel’e 57 milyar JPY (399,05 milyon $) tutarında kredi sağladığını duyurdu.
Kredi, JFE Steel’in Whitehaven Coal’un Avustralya’nın Queensland kentinde bulunan Blackwater kömür madeninden hisse satın alması için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla kullanılacak. Bu sayede JFE Steel, çelik üretim faaliyetlerine yönelik koklaşabilir taş kömürü arzını uzun vadede güvence altına almayı planlıyor.