Kobe Steel Kakogawa Works tesisinde hurda ergitme fırını kurmayı planlıyor

Çarşamba, 20 Mayıs 2026 11:19:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel çelik üretiminde karbon azaltma stratejisi kapsamında Kakogawa Steel Works tesisinde hurda ergitme fırını kurmayı değerlendirmeye başladığını açıkladı.

Planlanan hurda ergitme fırını Kakogawa Steel Works’te kurulacak ve yıllık 700.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte faaliyetlerin 2030’ların başında başlaması bekleniyor ve yaklaşık yatırım tutarı 100 milyar JPY seviyesinde olacak.

Şirket söz konusu tesisin mevcut yüksek fırın-konverter sürecine devam ederken, hurda kullanımının artırılmasını destekleyeceğini belirtti. Planlanan süreçte yüksek fırından elde edilen hammadde ile hurda ergitme fırınında üretilen ham çelik konverterde karıştırılacak. Kobe Steel’e göre bu yöntem geleneksel yüksek fırın-konverter modeline kıyasla daha yüksek hurda girdisine imkan sağlayarak yüksek fırından elde edilen ham çelik kullanımını azaltacak ve karbon emisyonlarını düşürecek. Şirket ayrıca söz konusu sürecin kaynak geri dönüşümünü destekleyeceğini ve müşterilerin daha düşük emisyonlu çelik talebini karşılayacağını ifade etti.

Kobe Steel, projenin yüksek fırınlarda daha yüksek HBI kullanımı, biyokütle enjeksiyonu, enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, hurda kullanımının artırılması ve büyük ölçekli yenilikçi elektrik ark ocaklarıyla yüksek kalite çelik üretiminin geliştirilmesini içeren daha kapsamlı karbon azaltımı yaklaşımı doğrultusunda gözden geçirildiğini belirtti.


