Nippon Steel 2021-22 mali yılında performansında V şeklinde toparlanma bekliyor

Salı, 03 Ağustos 2021 11:32:30 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2021-22 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Nippon Steel, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 41,42 milyar JPY net zarara kıyasla 172,31 milyar JPY (1,58 milyar $) net kâr bildirirken, şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,13 trilyon JPY net satışa göre %32,7 artış göstererek 1,50 trilyon JPY (13,77 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, yılın birinci çeyreğinde, Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %41,4 artışla 10,18 milyon mt olurken, şirketin çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %29,2 artışla 9,20 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirket ham çelik üretiminin yılın ilk yarısında yaklaşık 20,50 milyon mt’a ve ikinci yarısında 19,50 milyon mt’a çıkmasını bekliyor.

Nippon Steel, söz konusu mali yıldaki performansının, önceki yılda görülen ciddi maliyet düşüşü nedeniyle V şeklinde toparlanmasını bekliyor. Şirket yılın birinci çeyreğinde 200 milyar JPY, yılın tamamında ise 370 milyar JPY kâr kaydedeceğini tahmin ediyor.