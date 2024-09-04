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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos sonunda %2,9 yükseldi

Çarşamba, 04 Eylül 2024 09:34:28 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos), Ağustos ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla 89,4 RMB/mt (12,6$/mt) veya %2,9 artışla 3.183 RMB/mt (448$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %2,4, %0,1, %0,1 ve %0,2 yükselirken dikişsiz boru fiyatları %1,8 düştü.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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