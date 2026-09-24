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Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026'nın Eylül ortasında %0,1 düşerken, stoklar arttı

Perşembe, 24 Eylül 2026 15:14:45 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Eylül ortasında (11-20 Eylül) tamamı CISA üyesi olan Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin Eylül ayı başına (1-10 Eylül) kıyasla %0,1 düşüşle 1,922 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Eylül ayı başında Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretimi Ağustos ayı sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla %2,0 artışla 1,924 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stok seviyeleri arttı. 20 Eylül itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları 10 Eylül'e kıyasla %3,4 artışla 17,08 milyon mt seviyesine yükseldi.

Eylül ortasında ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin %0,1 düşmesine karşın stokların %3,4 artması, geleneksel olarak canlı sezon olan Eylül ayında bile son kullanıcı sektörlerden gelen çelik talebinin iyileşmediğine işaret etti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Çin Demir Çelik Birliği yerel üreticilere üretimlerini kontrol altında tutma çağrısında bulunurken, stokların beklendiği ölçüde gerilememesi çelik fiyatlarına yönelik desteği zayıflattı.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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