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Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 Eylül başında %2,0 arttı, stoklar da yükseldi

Perşembe, 17 Eylül 2026 10:27:40 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Eylül ayının başında (1-10 Eylül) CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretiminin Ağustos ayının sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla %2,0 artışla 1,924 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ağustos ayının sonunda Çin'in büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretimi, Ağustos ayının ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %4,0 düşüşle 1,885 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin'in büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları da arttı. 10 Eylül itibarıyla söz konusu üreticilerin nihai mamul stokları 31 Ağustos'a kıyasla %1,7 artışla 16,52 milyon mt seviyesine yükseldi.

Ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin Eylül ayının başında %2 artması, arz tarafındaki kısa süreli daralmanın sona erdiğine işaret ederken, çelik üreticilerinin üretimlerini talepteki toparlanmadan daha hızlı artırdığı görülüyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Çin çelik sektöründe geleneksel olarak canlı sezon olan Eylül ayına girilmesine rağmen arz fazlası ve nihai kullanıcılardan gelen zayıf talep devam ederken, CISA yerel üreticilere üretimi kontrol altında tutma ve stokları azaltma çağrısında bulundu.

CISA, 15 Eylül tarihinde WeChat hesabından yayımladığı açıklamada Çinli çelik üreticilerini üretim kontrollerini sıkı bir şekilde uygulamaya, üretimi kısıtlama ve stokları azaltma konusunda daha fazla öz disiplin göstermeye çağırdı.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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