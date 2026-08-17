CISA üyesi Çinli üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 Ağustos başında %5,8 arttı, stoklar da yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Ağustos ayının başında (1-10 Ağustos) CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin Temmuz sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla %5,8 artışla 1,973 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Temmuz ayının sonunda büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretimi, Temmuz ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla %7,5 düşüşle 1,864 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stok seviyeleri de arttı. 10 Ağustos itibarıyla bu üreticilerin nihai mamul stokları 31 Temmuz'a kıyasla %5,6 artışla 17,18 milyon mt seviyesine yükseldi.

Böylece Ağustos ayının başında CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin hem ham çelik üretiminde hem de nihai mamul stoklarında artış kaydedildi.

Geleneksel olarak talebin zayıf olduğu sezonda arzın hızlı bir şekilde toparlanması ve buna eşlik eden stok birikiminin kısa vadede çelik fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.