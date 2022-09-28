Namık Ekinci: Artan enerji maliyetleri çelik üretiminin kârlılığını ve sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor

Çarşamba, 28 Eylül 2022 13:56:02 (GMT+3) | İstanbul

Bir önceki dönemde Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı olan Namık Kemal Ekinci, derneğin gerçekleştirdiği olağan seçimli genel kurulda yeni dönem için yeniden başkan olarak seçildi. M Steel Dış Ticaret Genel Müdürü Mehmet Çakmur ise derneğin başkan yardımcısı olarak seçildi.

Seçim sonrası konuşan Namık Kemal Ekinci Türkiye çelik sektörünün pandemi, artan korumacılık önlemleri, tedarik zinciri problemleri, hammadde sıkıntıları ve alternatif pazar arayışları gibi birçok sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Ekinci, bu zorlu koşullar altında çelik sektörünün 2021 yılında rekor bir performans göstererek ülke genelinde sektörel ihracat sıralamasında dördüncülükten üçüncülüğe yükseldiğini belirtti. Öte yandan Türkiye çelik sektörünün en büyük ihracat pazarları olan ABD ve AB’nin uyguladığı koruma önlemleri nedeniyle bu iki pazarın ülkenin çelik ihracatı içindeki payı 2021 yılında %40’tan %34’e geriledi.

Türkiye’nin hurda, demir cevheri ve kömür gibi hammadde açısından özellikle AB’ye olmak üzere dışa bağımlı olduğunu ifade eden Ekinci, hurdanın yaklaşık %70’ini, kömürün ise neredeyse tamamının ithalat yoluyla tedarik edildiğini söyledi. Dernek Başkanı ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın hammadde arzının güvenliğini sıkıntıya soktuğunu, bunun yanı sıra savaştan dolayı artan enerji maliyetlerinin de çelik üretiminin kârlılığını ve sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını ifade etti. Türkiye’nin çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında %22, Ağustos ayında ise %21 düşüş gösterdi.