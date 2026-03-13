Ioannis Manessis yeni IREPAS Başkanı oldu

IREPAS yönetim kurulunun kararıyla Yunan çelik üreticisi Hellenic Halyvourgia S.A.’nın yöneticisi Ioannis Manessis 2016'dan bu yana IREPAS başkanlığı yapan İÇDAŞ ihracat müdürü Murat Cebecioğlu'nun görevini devraldı.

Ioannis Manessis son 25 yılda Hellenic Halyvourgia bünyesinde ihracat direktörü, genel müdür ve yönetim kurulu başkan yardımcısı gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulunarak uzun mamul sektöründe önemli teknik ve ticari deneyim kazandı. Çelik sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra kuru yük taşımacılığı alanında da aktif olarak yer alan Manessis, son 20 yıldır düzenli olarak IREPAS toplantılarına katılım sağlıyor.