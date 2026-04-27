IREPAS emtia finansmanı paneli: Çelik türev ürünleri risk yönetimi ve finansmanda giderek daha kritik hale geliyor

SteelOrbis 2026 Bahar Konferansı ve 94. IREPAS toplantısında Londra Metal Borsası Ürün Uzmanı Alberto Xodo moderatörlüğünde düzenlenen panelde Boomer Commodities CEO’su John Short ve Pool Kurucusu Philip Price, çelik türev ürünlerinin risk yönetimi, likidite oluşturma ve ticaret finansmanındaki artan rolüne dikkat çekti.

Son 10 yılda piyasanın önemli bir dönüşüm geçirerek niş bir yapıdan, demir-çelik değer zinciri genelinde giderek yaygınlaşan pratik bir araca dönüştüğü ifade edildi.

Hedge işlemleri finansman koşullarını iyileştiriyor

Panel katılımcılarına göre finans kuruluşları, vadeli işlemler ve swap gibi hedge araçlarının kullanımını aktif şekilde teşvik ediyor. John Short, fiyat riskini hedge eden şirketlerin daha düşük kredi riski profiline sahip olduğunu ve bu sayede daha uygun maliyetli ve daha yüksek hacimli finansmana erişebildiğini belirtti.

Yapılandırılmış ticaret finansmanı öne çıkıyor

Türev ürünlerle bağlantılı yapılandırılmış ticaret finansmanı modellerinin giderek yaygınlaştığı ifade edildi. Borç alan taraf, banka ve takas kurumu arasında kurulan üçlü yapıların, hedge pozisyonlarının izlenmesini sağlayarak şeffaflık ve güvenliği artırdığı dile getirildi.

Philip Price, bu modelin baz metaller ve enerji sektörlerinde halihazırda yaygın olduğunu ve çelik sektöründe de hızla geliştiğini söyledi. Ayrıca finansman yapılarının sadece kargo bazlı kredilerden çıkarak hurda dahil stok finansmanına doğru evrildiğini ancak bunun için fiyat riskinin hedge edilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Piyasada likiditeye ilişkin endişelerin sınırlı olduğu belirtildi. Özellikle telefon piyasasında büyük hacimli işlemler gerçekleştirilebildiğini ve altyapı projeleri gibi uzun vadeli riskler etkin şekilde hedge edilebildiğini aktardı.

Risk yönetimi ve fiyat keşfi

Türevlerin yalnızca riskten korunma aracı olarak değil, aynı zamanda fiyat keşfi ve piyasa pozisyonlama için de kullanıldığı paylaşıldı. Fiziki ticarete kıyasla daha düşük sermaye ihtiyacı, hızlı işlem kabiliyeti ve lojistik ile karşı taraf risklerinin azalmasının önemli avantajlar arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Ayrıca fiziki piyasada faaliyet gösteren şirketlerin arz-talep dengesine ilişkin güçlü veri ve içgörülere sahip olduğu vurgulandı. Türevlerin, bu bilgilerin fiziki operasyonları etkilemeden finansal getiriye dönüştürülmesini mümkün kıldığı belirtildi.

Hurda ve karbon türevleri öne çıkıyor

Elektrik ark ocağı bazlı üretimin artmasıyla hurdanın önemi yükselirken, hurda türevlerine olan ilginin de arttığı dile getirildi. Aynı zamanda karbon fiyatlarının hedge edilmesinin, özellikle karbon fiyatlandırma mekanizmalarının yaygınlaşmasıyla birlikte daha kritik hale geldiği kaydedildi.

Bu kapsamda Londra Metal Borsası’nın, çelik kontratlarının vade süresini 15 aydan 36 aya kadar uzatarak şirketlerin uzun vadeli fiyat ve karbon risklerini daha etkin yönetmesine imkân tanıdığı, bu gelişmenin yatırım planlamasını kolaylaştırdığı ve maliyet görünürlüğünü artırarak proje finansman koşullarını da iyileştirdiği kaydedildi.