Alexander Gordienko: 2026’da çelik talebinde en güçlü pazar Hindistan olacak

26-28 Nisan tarihlerinde Amsterdam’da düzenlenen SteelOrbis 2026 Bahar Konferansı & 94. IREPAS Toplantısı’nda sunum yapan İspanya merkezli CELSA Group’un İhracat Direktörü Alexander Gordienko, küresel ekonomik büyümenin pozitif kalmasına rağmen beklentilerin altında seyrettiğini ifade etti.

Uluslararası Para Fonu, 2026 yılı küresel büyüme tahminini %3,3’ten %3,1’e düşürdü. Bu durumun, çelik sektörü için temel talebin sürdüğü ancak güçlü bir toparlanma için yeterli ivmenin oluşmadığı anlamına geldiği ifade edildi.

Arz fazlası devam ediyor

Gordienko, talep beklentilerden daha dirençli olsa da piyasanın arz fazlası ve yoğun rekabet baskısı altında kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Dünya Çelik Birliği verilerine göre küresel çelik talebinin 2026’da yalnızca %0,3 artmasının beklendiğini ifade eden Gordienko, bu tablonun güçlü bir döngüsel toparlanmadan ziyade zayıf ancak pozitif makro destek ortamına işaret ettiğini dile getirdi.

Bölgesel dinamikler incelendiğinde Hindistan ve gelişmekte olan Asya ekonomilerinin büyümenin ana itici gücü konumunda olduğunu söyledi. Hindistan’da çelik talebinin %7,4 artması beklenirken, altyapı yatırımlarının 2026-2027 döneminde %11,4 büyümesinin görüldüğünü aktardı. Afrika’da talep artışının %3,8, AB ve İngiltere’de ise %1,3 ile sınırlı kalacağını aktardı.

Çin gayrimenkul sektöründeki zayıflığın devam ettiğini söyleyen Gordienko, 2026’nın ilk çeyreğinde konut satış alanlarının %13,1, ticari alan satışlarının ise %10,4 gerilediğine dikkat çekti. Bu nedenle Çin’de çelik talebinin 2026’da %1,5 düşmesinin beklendiğini paylaştı.

Üretimde bölgesel ayrışma

Gordienko, 2025 yılında küresel ham çelik üretiminin yaklaşık 1,85 milyar mt seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı. 2026 başında Hindistan’ın üretimi %10,8 artarken, Almanya’nın üretiminin düşük baz etkisiyle %9 büyüme kaydettiğini söyledi. ABD ve Türkiye’nin üretiminde sınırlı artış görülürken, Çin, Brezilya ve Rusya’nın üretiminde düşüş yaşandığını belirtti. Ayrıca Çin’in çelik ihracatının 2025’te 119 milyon mt seviyesini aşmasına rağmen 2026’nın ilk çeyreğinde %9,9 düşüş kaydettiğini ve yerel talebin yeniden zayıflaması halinde ihracatın tekrar hızla artabileceğini dile getirdi.

Fiyatlar yatay kalsa da marjlar baskı altında

Gordienko, nihai mamul fiyatları genel olarak yatay seyrederken, bu durumun talebin güçlü olduğunu değil, fiyatlama gücünün zayıfladığı anlamına geldiğine dikkat çekti. Hurda fiyatları, enerji ve navlun maliyetlerindeki dalgalanmalar nedeniyle üreticilerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmakta zorlandığını ve marjların baskı altında kaldığını vurguladı.

Piyasada önemli bir değişim olarak alıcılar artık yalnızca fiyatı değil tedarik güvenilirliği, ürün bulunabilirliği ve teslimat performansının da önceliklendirildiğini, aynı zamanda enerji, lojistik ve navlun kaynaklı aksaklıkların bu eğilimi güçlendirdiğini kaydetti.

Stratejik dönüşüm hızlanıyor

Sektörün, verimlilik odaklı yapıdan güvenlik ve arz sürekliliği odaklı bir yapıya doğru evrildiğini aktaran Gordienko, hükümetlerin jeopolitik riskler nedeniyle yerel üretim kapasitesine öncelik verirken, çelik talebinin savunma, enerji ve konut gibi stratejik sektörlerle bağının güçlendiğinin altını çizdi.

Son olarak katılımcıların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve çelik talebine ilişkin sorularını yanıtlayan Gordienko, SKDM’nin fiyat dalgalanmalarını azaltacağını ve karbon maliyetlerinin fiyatlara dahil edilmesiyle birlikte SKDM’nin fiyat tabanı oluşturduğunu dile getirdi. Orta vadede Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması, enerji altyapısına yatırım yapması ve sanayi tabanını güçlendirmesinin çelik talebini destekleyecek unsurlar olarak öne çıktığını, bu gelişmelerin ilerleyen dönemde Avrupa’da ek talep yaratmasının beklendiğini ekledi.