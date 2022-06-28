Moody’s Tata Steel’in görünümünü durağandan olumluya çevirdi

Salı, 28 Haziran 2022 10:18:49 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in görünümünü durağandan olumluya çevirdi.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Görünümde yapılan değişiklik Tata Steel’in ılımlı mali politikalar uygulamaya devam ederken güçlü bir performans gösterdiğini ve mevcut performans ile kredi metriklerinin muhafaza edilmesi halinde kredi notunun önümüzdeki 12 aylık süreçte artabileceğini gösteriyor,” sözlerine yer verildi.

Moody’s şirketin sermaye dağılımı politikası doğrultusunda borcunun 2022-2023 mali yılı içerisinde en az 1 milyar $ azalmasını bekliyor.

Aynı açıklamada, “Şirketin sermaye harcamaları ve yeni yatırımlar yerine borç azaltmaya öncelik veren politikası da olumlu görünümü destekliyor. Geçtiğimiz iki yıllık süre içerisinde borcun büyük bir ölçüde azaltılmış olması beraberinde mevcut mali yılın kalanında da buna devam edilecek olması Tata Steel’in finansal esnekliğini ve gücünü artırmakla kalmayıp kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesine çıkaracak,” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Moody’s enflasyonu kontrol altına almak için küresel faiz oranlarının artırılmasının ve ülkenin çelik ihracat vergisi oranlarını yükseltmesinin çelik fiyatlarını belirli bir ölçüde düşürdüğünü belirtti. Bununla birlikte kuruluşun 2022-2023 mali yılına yönelik fiyat tahminleri Hindistan operasyonları için 880$/mt ve Avrupa operasyonları için 1.250$/mt oldu.