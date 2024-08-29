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Moody’s Tata Steel’in görünümünü durağanda bıraktı

Perşembe, 29 Ağustos 2024 15:11:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, önümüzdeki iki mali yılda gelirinin artacağı yönündeki beklentileri doğrultusunda Hint çelik üreticisi Tata Steel’in görünümünü durağanda bıraktığını duyurdu.

Yayımlanan raporda, “Önümüzdeki iki mali yılda gelirinde yapacağı yapısal iyileştirmelerin Hindistan’daki eyaletlerin getirdiği yeni maden vergisi ve Avrupa’daki faaliyetlerinde yaşanan gelişmelerden kaynaklı riskleri azaltacağı yönündeki beklentilerimiz doğrultusunda Tata Steel’in görünümünü durağan olarak bıraktık,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Odisha’da yer alan Kalinganagar tesisinin kapasitesinin yıllık 5 milyon mt daha artırılmasıyla 2025-26 mali yılında Hint üreticinin yerel çelik sevkiyatlarının 2024-25 mali yılında kaydedilen 20 milyon mt’dan yaklaşık 23 milyon mt’a çıkacağı ifade edildi.

Bununla birlikte Tata Steel’in Hollanda’daki tesisinde yer alan yüksek fırınının yeniden astarlanması için yaptığı harcama sebebiyle yaşadığı kaybın ardından kârlılığının artacağı belirtildi. Ayrıca Port Talbot tesisindeki yüksek fırınların kapatılmasının akabinde İngiltere operasyonlarındaki zararının azalacağı aktarıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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