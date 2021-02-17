Moody’s Outokumpu’nun görünümünü durağana çevirdi

Çarşamba, 17 Şubat 2021 12:22:28 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu’nun olumsuz olan görünümünü durağana çevirdiğini ve B3 olan mevcut kredi notunu teyit ettiğini açıkladı.

Görünüm, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde şirketin paslanmaz çelik teslimatlarında yıllık %14’ün üzerinde kaydedilen artış, artan ferrokrom üretimi ve birçok birimdeki maliyet düşüşlerinin olumlu etkilerini gösteren güçlü mali sonuçların ardından durağana çevrildi.

Moody’s’e göre, durağan görünüm, Moody’s’in Outokumpu’nun kredi ölçütlerinin, piyasadaki toparlanma ve kârlılığı ile nakit akışını desteklemek için alınan önlemler sayesinde 2021 yılında önemli ölçüde güçleneceği beklentilerini yansıtıyor. Önümüzdeki birkaç çeyrekte şirketin işletme performansında kaydedilecek belirgin bir iyileşme, şirketin kredi notunu olumlu etkileyebilir.

Ayrıca, durağan görünüm, şirketin yeterli nakit akışı profilini koruyacağını ve tedbirli bir mali politika sürdüreceğini varsayıyor.

Moody’s, Outokumpu’nun 2022 yılının sonuna kadar hedeflenen 200 milyon €’luk EBITDA iyileştirmelerini gerçekleştirmesini bekliyor.