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Outokumpu ferrokrom üretimindeki emisyonları azaltacak yeni biyokok tesisini faaliyete aldı

Salı, 18 Ağustos 2026 12:13:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Tornio'da yaklaşık 30 milyon € yatırımla hayata geçirdiği yeni biyokok aglomerasyon tesisinin açılışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeni tesiste biyokömürün, ferrokrom üretiminde kullanılan geleneksel kokun yerini alabilecek biyokoka dönüştürüldüğü ifade edildi. Outokumpu, tam üretim kapasitesine ulaştığında tesisin karbon emisyonlarında yıllık 82.000 mt'a varan düşüş sağlama potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Biyokok emisyon azaltım hedefini destekleyecek

Söz konusu yatırımın, Outokumpu'nun paslanmaz çelik ve ferrokrom faaliyetlerinin karbon ayak izini azaltma stratejisinin bir parçasını oluşturduğu dile getirildi. Şirket, 2030 yılına kadar değer zinciri genelindeki karbon emisyonlarını 2016 seviyelerine kıyasla %42 azaltmayı hedeflediğini ve biyokok kullanımının doğrudan emisyon yoğunluğunun düşürülmesine katkıda bulunmasını beklediğini kaydetti.

Outokumpu EvoCarbon Başkanı Juha Erkkilä, “Tornio'da biyokok üretimi başladı. Hem şirket içinde kullanım hem de müşterilerimiz için biyokok üretimi gerçekleştirdik,” dedi.

Yeni biyokok tesisinin Outokumpu'nun Tornio'daki entegre paslanmaz çelik üretim tesisinin faaliyetlerini desteklediği de ifade edildi. Outokumpu, ferrokrom üretimindeki karbon ayak izinin sektör ortalamasının %67 altında olduğuna da dikkat çekti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma Outokumpu 

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