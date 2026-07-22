Outokumpu AB'nin ETS revizyonunu desteklese de ücretsiz tahsisatlara ilişkin öneriye karşı çıktı

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Avrupa Komisyonunun 2031-2040 dönemine yönelik Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) için önerdiği revizyon teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti. ETS'yi sanayi kaynaklı emisyonların azaltılması ve rekabetçi düşük emisyonlu ekonomiye geçişin desteklenmesi açısından AB'nin temel aracı olarak nitelendirdi.

Şirket, komisyonun yaptığı teklifle ETS’nin, karbon emisyonlarının fiyatlandırılması ve daha temiz teknolojilere yatırımların teşvik edilmesi için temel mekanizma görevi görmeye devam edeceğini ifade etti.

Güçlü ve öngörülebilir karbon fiyatlandırması çağrısı

Teklifte ücretsiz emisyon tahsisatlarının kademeli olarak kaldırılmasına ve Doğrusal Azaltım Faktörü’ne ilişkin bazı düzenlemeler yer alsa da Outokumpu, karbonsuzlaşmaya yönelik erken yatırımları teşvike devam edebilmek için güçlü ve öngörülebilir bir karbon fiyatının korunması gerektiğini vurguladı.

Şirket, komisyonun daha önce üzerinde uzlaşılan ücretsiz emisyon tahsisatlarının kademeli olarak kaldırılma sürecini erteleme önerisini desteklemediğini belirtti. Böyle bir adımın, sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik teşvikleri zayıflatacağını, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) etkinliğini azaltacağını ve emisyon azaltımına yatırım yapan şirketlere yanlış mesaj vereceğini aktardı. Bununla birlikte Doğrusal Azaltım Faktörü’nün AB’nin 2040 iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini desteklediğini ancak önerilen yıllık %4,4’lük azaltım oranında yapılacak değişikliklerin AB’nin iklim hedeflerini ve liderliğini zayıflatmamak adına asgari düzeyde tutulması gerektiğini dile getirdi.

SKDM ve ETS’ye yönelik yatırım desteği güçlendirilmeli

Outokumpu, ücretsiz emisyon tahsisatları kademeli olarak kaldırılacağı için karbon kaçağının önlenmesi ve düşük emisyonlu üretimde eşit rekabet koşullarının korunması amacıyla güçlü bir ETS ve etkin şekilde işleyen bir SKDM’nin kritik önem taşıdığını yineledi.

Komisyonun ETS gelirlerinin İnovasyon Fonu ve Endüstriyel Karbonsuzlaşma Bankası gibi mekanizmalar aracılığıyla sanayinin karbonsuzlaşmasına yönlendirilmesine yönelik teklifini de memnuniyetle karşılayan şirket, ETS gelirlerinin sanayinin karbonsuzlaşmasına yönlendirilmesinin düşük emisyonlu teknolojilerin yaygınlaşmasını hızlandıracağını ve dönüşüme yatırım yapmaya devam eden şirketleri de teşvik edeceğini vurguladı.

Öte yandan kalıcı karbon giderimlerinin ETS kapsamına dahil edilmesine yönelik teklifin, sürdürülebilir biyokütle tabanlı çözümler geliştiren ve emisyonlarını daha da azaltmak amacıyla karbon yakalama teknolojilerini araştıran Outokumpu açısından yeni uzun vadeli fırsatlar yaratabileceğine dikkat çekti.

Son olarak Outokumpu, Avrupa Komisyonunun teklifinin etkilerini daha ayrıntılı şekilde değerlendirmeye devam edeceğini ve hem Avrupa sanayisinin rekabet gücünü hem de AB’nin iklim hedeflerini destekleyecek bir politika çerçevesinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yasama sürecine katılımını sürdüreceğini ekledi.