Outokumpu yeni düşük karbonlu çelik teknolojisini tanıttı, pilot üretimine 2027'de başlamayı hedefliyor

Finlandiyalı paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, ABD'de pilot üretime yönelik çalışmalarını sürdürürken ve 2030'da endüstriyel ölçekli üretime geçmeyi hedeflerken, yüksek saflıktaki metallerin daha düşük karbon emisyonlarıyla üretilmesine yönelik geliştirdiği tescilli teknoloji platformu EvoMaterials'ı tanıttı.

İlk aşamada ferrokrom ve kroma odaklanılacak

Sülfürleme teknolojisine dayanan süreç, ferrokromun krom içeriğini ve krom-demir oranını artırmak üzere tasarlanırken, ilk aşamadaki geliştirme çalışmaları şirketin Finlandiya'daki Kemi madeninden sağlanan kaynaklar kullanılarak zenginleştirilmiş ferrokrom ve metalik krom üretimine odaklanıyor.

Outokumpu, teknolojinin havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde kullanılan krom içeren malzemeler için Batı merkezli bir tedarik zinciri oluşturulmasını destekleyebileceğini belirtirken, modelleme sonuçlarının geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla maliyet açısından rekabet potansiyeline işaret ettiğini aktardı.

ABD'deki pilot tesisin 2027'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor

Massachusetts'te gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin ardından Outokumpu, New Hampshire eyaletinin Londonderry kentinde bulunan ve 2027'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan pilot tesisinde süreç ölçeğini bir kilogramdan bir mt'a çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, 2030'da devreye alınması hedeflenen endüstriyel ölçekli tesis için ABD ve Avrupa'daki olası lokasyonları değerlendirirken, sonraki genişleme aşamalarının nikel, molibden, özel alaşımlar ve yan akışlardan metal geri kazanımını kapsayabileceği belirtildi.