Outokumpu karbon emisyonunu azaltmak için Norsk eFuel ile iş birliği yapıyor

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Norveç merkezli Norsk eFuel ile yeni bir iş birliği başlattığını açıkladı. Ortaklık kapsamında, Outokumpu’nun çelik üretim süreçlerinde ortaya çıkan karbon, elektro-sentetik havacılık yakıtı (eSAF) üretiminde kullanılacak. Girişimin, şirketin tesislerindeki doğrudan emisyonları önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

Söz konusu iş birliği çerçevesinde Outokumpu, paslanmaz çelik üretimi sırasında oluşan karbonu Norsk eFuel’e tedarik edecek. Norsk eFuel ise bu karbonu yenilenebilir enerji ve ileri sentetik yakıt teknolojileri kullanarak eSAF’e dönüştürecek. Bu projeyle, sera gazı emisyonunu artıracak karbonun yakalanarak yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

Emisyon düşüşüne katkı

Outokumpu, söz konusu projenin şirket için yaklaşık 200.000 ton doğrudan karbon emisyonu düşüşü sağlayacağını ve bu yönüyle daha geniş sürdürülebilirlik hedeflerini desteklediğini belirtti. Çelik üretiminden elde edilen karbon girdilerinin yakıt üretiminde kullanılması, emisyonların azaltılmasına yönelik döngüsel bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.