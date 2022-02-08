Moody’s: NINL devralımı Tata Steel’in kredini notunu olumlu etkileyecek

Salı, 08 Şubat 2022 12:08:18 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yapılan açıklamada, Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Long Products Limited (TSLPL) aracılığıyla Hindistan hükümetine bağlı Neelachal Ispat Nigam Limited (RINL) devralımının TSLPL’nin uzun mamul üretimi kapasitesini artırmasına ve demir cevheri rezervlerine erişim sağlamasına bağlı olarak şirketin kredi notunu olumlu etkileyeceğini belirtti.

Moody’s açıklamasında, “31 Ocak tarihinde Tata Steel Ltd. bağlı kuruluşu Tata Steel Long Products Ltd’nin (TSLP) NINL’nin %93,7 hissesini devralacağını duyurdu. Tata Steel bu sayede NINL’nin yıllık 1,1 milyon mt seviyesinde yer alan uzun mamul üretim kapasitesine, 100 milyon mt’luk demir cevheri rezervlerine ve 2.500 dönümlük arazisine erişim sağlayabilecek,” sözlerine yer verdi.

NINL’nin zarar eden bir şirket olmasına rağmen devir ücretine bakıldığında şirkete ait üretim tesisinin, demir cevheri rezervlerinin ve arazinin kapasite artırım projelerini kaldırabileceği görülüyor.

Devralımla birlikte Tata Steel’e geçen üretim kapasitesi, şirketin Hindistan’daki 19,6 milyon mt’luk kapasitesinin de dahil olduğu 32,5 milyon mt seviyesindeki küresel üretim kapasitesinin çok altında yer alsa da şirketin uzun mamul üretim kapasitesini ve demir cevheri rezervlerinin artmasına bağlı olarak kredi notunu olumlu etkileyeceğinin altı çizildi.

NINL’nin 1,6 milyar $ seviyesinde yer alan işletme değerinin tamamının borç yoluyla ödendiği varsayıldığında dahi Tata Steel’in kredi notunun düşmeyeceği tahmin ediliyor ve şirketin finansal metrikleri devralımı rahatlıkla karşılayabileceğini gösteriyor.