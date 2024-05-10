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Moody’s: Hindistan’ın çelik talebi Çin’in talebini geçecek

Cuma, 10 Mayıs 2024 13:34:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Moody’s Ratings kredi kurumunun 10 Mayıs tarihinde çelik sektörüne dair sunduğu raporda Hindistan’ın gayrisafi mali hasılası daha hızlı büyüme gösterdiği için ülkedeki çelik talebinin önümüzdeki 12-18 ay boyunca Çin’deki talepten daha güçlü olacağı ifade edildi.

Çin ve Hindistan küresel çelik üretiminin %60’ından fazlasını oluşturuyor.

Moody’s’in raporunda, “Hindistan’ın çelik talebinin 2024 ve 2025 yıllarında %5-7 büyümesini bekliyoruz. Çin’den beklentimiz ise %4. Hindistan’ın gayrisafi milli hasılasının önümüzdeki iki mali yıl için %6,6 ve %6,2 büyüyecek olması çelik talebini destekleyecek,” ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre bu hızlı büyüme, altyapı harcamalarının artırılması ve yerel imalata yönelik teşvikler gibi hükümet girişimleriyle birlikte çelik talebini güçlendirecek.

Çin’in kapasite fazlasının ve yüksek üretim seviyelerinin Hindistan’a yapılan çelik ihracatını artırması, böylece Hindistan’ın kendi kapasitesindeki büyümeyle birlikte bölgedeki çelik fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ancak rapora göre Hindistan çelik sektörü, Çin çelik sektöründeki dağınıklığa kıyasla daha uyum içinde hareket ettiği için daha başarılı fiyat politikaları izleyecek.

Hindistan çelik sektörünün fazlaca demir cevheri rezervine sahip olması dikey entegrasyonun daha rahat kurulmasını ve Çinli üreticilerden daha iyi kâr marjı elde edilmesini sağlıyor. Buna rağmen Çin, Moğolistan ve Rusya gibi tedarikçilere yakın olduğu için koklaşabilir taş kömürü ithalat maliyetlerinde avantaja sahip. Hindistan ise daha pahalı olan Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü ithal etmek durumunda.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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