GEM: Hindistan’ın çelik üretimini artırma planları küresel iklim hedeflerini riske atıyor

ABD merkezli araştırma grubu Global Energy Monitor (GEM), Hindistan’ın çelik üretimini 2030 yılına kadar ikiye katlama yönündeki planlarının hem kendi hem de küresel iklim hedeflerini tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Çelik üretim faaliyetlerinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik çalışmaların dünya genelinde ivme kazandığına ancak dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olan Hindistan’ın kömür bazlı üretim teknolojilerine olan bağımlılığının ciddi sorun teşkil ettiğine dikkat çekildi.

GEM’den Astrid Grigsby-Schulte, “Küresel çelik sektörünün karbonsuzlaşma yolculuğuna artık Hindistan yön verecek. Hindistan’ın yeşil çelik üretimine yönelik yatırımlarını artırmaması halinde hem kendisi hem de dünya önemli bir dönüm noktasını kaçıracak,” dedi.

Hindistan’ın sera gazı emisyonlarının %12’sinin çelik üretiminden kaynaklandığı ve Hindistan hükümetinin planlar doğrultusunda hareket etmesi halinde bu oranın beş yıl içerisinde iki katına çıkabileceği dile getirildi.

Öte yandan Hindistan’ın 2030 yılına kadar 500 GW temiz enerji üretmek istediği ve bunun yaklaşık 300 milyon adet konutun enerji ihtiyacını karşılamaya yeteceği de belirtildi. Ayrıca güneş enerjisi üretim kapasitesinin yakın zaman önce 100 GW seviyesini aştığı ve bunun çoğunun son 10 yıl içerisinde kurulduğu aktarıldı.

Bununla birlikte Hindistan’ın 2070 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlamayı hedeflediği; bu hedefini karbon kirliliğini tamamen bertaraf ederek veya karbon emen ağaçların dikilmesi gibi diğer yöntemler kullanarak gerçekleştireceği vurgulandı.

Çelik üretimi, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %9’unu oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, 2030 yılına kadar küresel çelik üretiminin %38’inin elektrik ark ocakları aracılığıyla gerçekleştirileceğini öngörüyor.

Ancak GEM’in tahminleri ise bu oranın, çoğunlukla Hindistan’ın kömür bazlı çelik üretim projeleri sebebiyle 2030 yılına kadar %36’ya ulaşacağını gösteriyor.