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Crisil: Hint birincil çelik üreticileri artan maliyetlere rağmen 2026-27 mali yılında kârlılığını koruyacak

Cuma, 07 Ağustos 2026 09:47:17 (GMT+3)   |   Kalküta

Crisil Ratings'in sektör raporuna göre, Hint birincil çelik üreticilerinin üretim maliyetlerindeki belirgin artışa rağmen 2026-27 mali yılında operasyonel kârlılıklarını istikrarlı seviyelerde tutması bekleniyor. Raporda, daha yüksek yerel çelik fiyatları, ithalata uygulanan koruma vergilerinin devam etmesi ve güçlü iç talebin üreticilerin kârlılığını destekleyeceği belirtildi.

Crisil, AVFÖK'ünün 10.500-11.000 INR/mt (110-115$/mt) seviyesinde kalmasını bekliyor. Bu seviye, üretim maliyetlerinin 2.000 INR/mt (21$/mt) artacağı öngörülmesine rağmen son on yıllık ortalamayla büyük ölçüde uyumlu bulunuyor.

Rapor, JSW Steel, Tata Steel, Steel Authority of India (SAIL), Jindal Steel, ArcelorMittal Nippon Steel India, NMDC Steel, ESL Steel ve Evonith Steel olmak üzere sekiz birincil çelik üreticisi üzerine yapılan değerlendirmeye dayanıyor. Söz konusu şirketler geçen mali yılda Hindistan'ın toplam çelik üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleştirdi.

Maliyetlerdeki artışın başlıca nedenlerinin daha yüksek koklaşabilir taş kömürü fiyatları, yüksek lojistik giderleri ve artan enerji maliyetleri olacağı belirtildi. Çelik üretim maliyetlerinin yaklaşık %40'ını oluşturan koklaşabilir taş kömürünün, başlıca ihracatçı bölgelerde yaşanabilecek arz aksaklıkları ve güçlü küresel talep nedeniyle %5-7 daha pahalı hale gelmesi bekleniyor. Navlun, deniz taşımacılığı, sigorta, elektrik ve yakıt maliyetlerinin de yüksek seviyelerde kalacağı ifade edildi.

Bununla birlikte söz konusu maliyet baskısının yerel çelik fiyatlarında beklenen %6-8 artışla büyük ölçüde dengeleneceği öngörülüyor. Küresel çelik fiyatlarındaki güçlenme, hükümetin belirli yassı mamul ithalatına uyguladığı %11,5 oranındaki koruma vergisi ve güçlü iç talebin yerel fiyatları desteklemesi bekleniyor.

Rapora göre Hindistan'ın yerel çelik talebinin bu mali yılda %5-7 artacağı tahmin ediliyor. Altyapı yatırımlarının sürmesi ile otomotiv, mühendislik ve inşaat sektörlerinden gelen güçlü talep büyümeyi destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

Crisil ayrıca Hindistan'da kişi başına çelik tüketiminin küresel ortalamaya kıyasla düşük olması nedeniyle uzun vadede çelik tüketiminin yıllık %6-8 oranında artmasını bekliyor.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Görüş 

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