IEEFA: Hindistan’ın çelik üretimini korumak için kömür yerine alternatif kaynaklara geçişi hızlandırması gerekiyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan son raporda, Hindistan’ın özellikle Avustralya’dan ithal ettiği metalurjik kömüre olan bağımlılığını azaltması gerektiği, aksi takdirde çelik sektörünün uzun vadeli enerji güvenliğini riske atacağı uyarısında bulunuldu. Hindistan’ın 2030 yılına kadar ham çelik üretim kapasitesini yıllık 300 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığı göz önünde bulundurulduğunda ağırlıklı olarak yüksek fırın teknolojisinin kullanılmasının sektörü metalürjik kömür tedarik zincirindeki aksamalara karşı savunmasız bıraktığı ifade edildi.

Yüksek kül ve kükürt içeriği sebebiyle yerel kömür rezervlerinin yüksek fırın bazlı üretime uygun olmadığı ve bu nedenle Hindistan’ın, kömür ihtiyacının yaklaşık %90’ını ithalat yoluyla karşıladığı dile getirildi. Avustralya’nın önde gelen kömür tedarikçisi olduğu, dolayısıyla Hindistan çelik sektörünün Avustralya piyasasındaki koşullar ve ülkenin ihracata yönelik kararlarından etkilendiği aktarıldı.

Avustralya çıkışlı metalürjik kömür arzı risklerle karşı karşıya

IEEFA, Avustralya’nın metalurjik kömür arzını etkileyebilecek ve Hint çelik üreticilerini gelecekte arz sıkıntısı ve fiyat artışlarıyla karşı karşıya bırakabilecek riskler olduğuna dikkat çekti. Bunlar arasında Avustralya’nın ihracatına yönelik aşırı iyimser tahminler, maden geliştirme projelerinin yavaşlaması, finansal ve yasal engellerin artması, madencilik maliyetlerinin yükselmesi, metan emisyonlarına ilişkin yasal kısıtlamalar ve iklim değişikliklerinden kaynaklı fiyat dalgalanmaları yer alıyor. Ayrıca Avustralya’daki mahkemelerin iklim değişikliği sebebiyle kömür madenlerindeki kapasite artışlarına izin vermediği eklendi.

Bununla birlikte Hindistan’ın 2070 yılı iklim nötrlüğü hedefine kıyasla Avustralya’nın 2050 yılına kadar emisyonlarını sıfırlama planlarının baskıyı daha da artırmasının beklendiği dile getirildi.

Avustralya’nın bu yılın Kasım ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP30) kömür, petrol ve doğal gazdan adil geçişin hızlandırılmasını taahhüt eden Belém Deklarasyonu’na imza atmış olmasının da uzun vadeli baskıları güçlendirdiği kaydedildi.

Uzun süredir devam eden arz sıkıntısı riskleri artırıyor

IEEFA, iklim politikasında yapılan değişiklikler öncesinde Avustralya metalürjik kömür sektöründe yapısal sorunlar olduğunu söyledi. Bu sorunların, koklaşabilir taş kömürü üretim maliyetlerindeki artış, madencilik şirketlerinin yeni tesisler inşa etmek yerine halihazırda var olan tesisleri satın almayı tercih etmesi, metan emisyonlarını azaltmanın giderek zorlaşması ve Avustralya’daki önde gelen bankaların yeni metalürjik kömür madenlerine finansman vermeyi bırakması olduğunu belirtti.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Hindistan’ın yüksek fırın bazlı üretim kapasitesini artırmaya devam etmesinin sektörü fiyat dalgalanmalarına ve olası arz sıkıntısına maruz bırakabileceği vurgulandı.

Hindistan’ın alternatif yöntemlere geçişi hızlandırması şart

IEEFA, bu risklerin azaltılması için Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürüne bağımlı olmayan çelik üretim yöntemlerine geçişi hızlandırması önerisinde bulundu. Hurda bazlı elektrik ark ocağı ve yeşil hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojilerinin alternatif yöntemler olduğunu belirtirken, aynı zamanda düşük emisyonlu çelik üretiminin desteklenmesi ve teknoloji adaptasyonunun hızlandırılması için teşvikler sağlanmasını tavsiye etti.

IEEFA’dan Saumya Nautiyal, Hindistan’ın küresel ölçekte rekabetçi bir yeşil hidrojen üreticisi konumuna gelebileceğini ancak enerji güvenliği için çelik üretiminde yerel kullanıma öncelik vermesinin çok önemli olacağını dile getirdi.

Düşük emisyonlu teknolojiler enerji güvenliğini güçlendirecek

IEEFA’ya göre elektrik ark ocağı ve hidrojen bazlı çelik üretimine geçişin hızlandırılmasıyla Hindistan, küresel metalurjik kömür piyasalarındaki belirsizliğe maruz kalmayacak, uzun vadeli maliyet istikrarını iyileştirecek, gelişmekte olan düşük emisyonlu çelik tedarik zincirlerinde rekabet gücünü artıracak ve sanayi ile endüstriyel dönüşümün bir sonraki aşamasına geçebilecek.