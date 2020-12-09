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MMX’in demir cevheri madeni devralmasına yönelik karar askıya alındı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 11:56:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya mahkemesi, MMX’in Emma demir cevheri madenini devralmasına izin veren önceki kararı askıya aldı. Kasım ayının sonunda mahkeme, MMX’in, şu anda Vetorial Mineração’nun işlettiği Emma demir cevheri madenini devralmasına izin vermişti. Ancak başka bir yargıç bu kararı iptal etti.

Vetorial Mineração, Emma madeni Laís madenine yakın bir konumda bulunduğu ve teknik olarak iki madeni birden işletmek mümkün olduğu için, MMX’in yalnızca bir demir cevheri madeni işletmesinin anlamsız olacağını söyledi.

MMX kararı temyize götürdüğünü açıkladı. Şu anda iflas koruması altında bulunan şirket, bu koruma planını reddetti. Böylece şirket şu anda teknik olarak iflas etmiş durumda, ancak iflas işlemleri askıya alında ve 2021 yılında yeniden başlayacak.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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