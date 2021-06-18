MMX iflas kararı için temyize başvurdu

Cuma, 18 Haziran 2021 11:08:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Holding şirket MMX tarafından yapılan açıklamada, bağlı kuruluşu MMX Mineração’ya ve demir cevheri birimi MMX Corumbá’ya yönelik iflas kararı için temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Şirket, her iki bağlı kuruluşunun da iflas koruma başvurusu için gerekli kriterleri karşıladığını ancak mahkemenin bunu tanımadığını ifade etti. MMX Mineração, bir diğer bağlı kuruluşu MMX Sudeste için bir başka mahkemeden iflas kararı çıkartmıştı.

Ancak, Minas Gerais eyalet mahkemesi, MMX Mineração’nun kendini savunma fırsatı olmadığını kabul edip MMX Sudeste’nin iflasını askıya aldı.

MMX Mineração, mahkemenin hem holding şirketi hem de diğer birimleri için iflas koruma planını onamasını istiyor.