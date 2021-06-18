﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

MMX iflas kararı için temyize başvurdu

Cuma, 18 Haziran 2021 11:08:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Holding şirket MMX tarafından yapılan açıklamada, bağlı kuruluşu MMX Mineração’ya ve demir cevheri birimi MMX Corumbá’ya yönelik iflas kararı için temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Şirket, her iki bağlı kuruluşunun da iflas koruma başvurusu için gerekli kriterleri karşıladığını ancak mahkemenin bunu tanımadığını ifade etti. MMX Mineração, bir diğer bağlı kuruluşu MMX Sudeste için bir başka mahkemeden iflas kararı çıkartmıştı.

Ancak, Minas Gerais eyalet mahkemesi, MMX Mineração’nun kendini savunma fırsatı olmadığını kabul edip MMX Sudeste’nin iflasını askıya aldı.

MMX Mineração, mahkemenin hem holding şirketi hem de diğer birimleri için iflas koruma planını onamasını istiyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Haz

Yüksek demir cevheri fiyatları sayesinde CSN Mineração güçlü nakit yaratmaya devam edecek
15  Haz

ANM Vale’nin Xingu demir cevheri barajını denetleyecek
11  Haz

Vale’nin Xingu madeninin çökebileceği bildiriliyor
08  Haz

Brezilya mahkemesi CSN’nin baraj çökmesini engellemesi için ek güvenlik önlemleri almasına hükmetti
24  May

SAM Brezilya’da demir cevheri projesini devam ettirmek için taahhütname imzalayacak