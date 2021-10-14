MMK’nın çelik satışları dördüncü çeyrekte küresel pazarda başlayan gerilemenin baskısı altında kalacak

Perşembe, 14 Ekim 2021 10:49:51 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group 2021 yılının üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi, olumlu piyasa koşulları ve Türkiye’de bulunan varlığındaki elektrik ark ocağının devreye alınması nedeniyle çeyreklik bazda %0,3 oranında hafifçe düşerek 3,39 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %0,6 düşüşle 2,62 milyon mt oldu. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise teslimat süresi uzayan ihracat satışlarındaki artış nedeniyle önceki çeyreğe kıyasla %16,8 düşüşle 2,76 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında, şirketin ham çelik üretimi, sıcak haddeleme tesisi Mill 2500’deki yenileme çalışmalarının tamamlanması ve konvertör tesislerinde bakım çalışmaları gerçekleştirilmemesi sayesinde yıllık %22,1 artışla 10,09 milyon mt oldu. MMK’nın ilk dokuz aydaki pik demir üretimi yıllık %14,8 artışla 7,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde şirketin toplam nihai mamul satışları sıcak haddeleme tesisi Mill 2500’deki yenileme çalışmalarının ardından artan kapasite kullanım oranı nedeniyle yıllık %16,5 artışla 8,98 milyon mt oldu.

Şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin üçüncü çeyrekteki toplam satışları, olumlu piyasa koşulları ve Temmuz ayında devreye alınan sıcak haddeleme tesisi sayesinde bir önceki çeyreğe kıyasla %12,9 artışla 249.000 mt seviyesinde yer aldı. MMK Metalürji’nin ilk dokuz aydaki toplam satışları, pandemi ve karantinalardan dolayı ertelenen talebin ortaya çıkması nedeniyle yıllık %27,7 artışla 665.000 mt oldu. Ayrıca, ihracat satışları Türkiye’deki yerel satışları aştı.

MMK’ya göre, küresel pazarda başlayan gerileme ve Rusya’daki mevsimsel yavaşlama, dördüncü çeyrekte şirketin satışları üzerinde baskı oluşturacak. Ancak, Türkiye varlığındaki üretim artışı satışları destekleyecek. Yüksek kaliteli ürünler üreten ekipmanların kullanım oranlarının yükselmesi şirketin satış portföyünü olumlu etkileyecek. MMK’nın güncellenmiş stratejik girişimleri kapsamında uygulanan operasyonel önlemler, bu yılın dördüncü çeyreğinde şirketin kârlılığını daha da artıracak.