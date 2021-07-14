MMK çelik satışlarının üçüncü çeyrekte piyasa koşullarından olumlu etkilenmesini bekliyor

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 12:29:28 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group 2021 yılının ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi, olumlu piyasa koşulları nedeniyle çeyreklik bazda %3,1 artışla 3,40 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi, yüksek fırınların verimliliğindeki artış nedeniyle çeyreklik bazda %2,6 artışla 2,64 milyon mt oldu. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise yüksek çelik talebi nedeniyle önceki çeyreğe kıyasla %14,3 artışla 3,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında, şirketin ham çelik üretimi, sıcak haddeleme tesisi Mill 2500’deki yenileme çalışmalarının tamamlanması ve konvertör tesislerinde bakım çalışmaları gerçekleştirilmemesi sayesinde yıllık %24,5 artışla 6,70 milyon mt oldu. MMK’nın ilk yarıdaki pik demir üretimi yıllık %17,3 artışla 5,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde şirketin toplam nihai mamul satışları sıcak haddeleme tesisi Mill 2500’deki yenilme çalışmalarının ardından artan kapasite kullanım oranı nedeniyle yıllık %25,3 artışla 6,22 milyon mt oldu.

Şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin ikinci çeyrekteki toplam satışları, yarı mamul sıcak haddelenmiş stok sevkiyatlarındaki istikrarla bir önceki çeyreğe kıyasla %12,7 artışla 221.000 mt seviyesinde yer aldı. MMK Metalürji’nin ilk yarıdaki toplam satışları, yıllık %29,5 artışla 416.000 mt oldu. Ayrıca, ihracat satışları Türkiye’deki yerel satışları aştı.

MMK’ya göre, Rusya’da talebin mevsimsel olarak canlanması ve küresel piyasalardaki iyi koşulların devam etmesi şirketin üçüncü çeyrek satışlarını olumlu etkileyecek. Satışlar ayrıca, elektrik ark ocağı tesisinde deneme üretiminin başlamasıyla desteklenecek. Tersinir soğuk haddehane 1700’ün yeniden inşasının tamamlanması ve birinci kalite ürün ekipmanlarının kullanım oranı, şirketin satış portföyünün yapısını olumlu etkileyecek. MMK’nın güncellenmiş stratejik girişimleri kapsamında uygulanan operasyonel önlemler, bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin kârlılığını daha da artıracak.