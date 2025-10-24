 |  Giriş 
MMK’nın çelik üretimi ve satışları 2025’in üçüncü çeyreğinde azaldı

Cuma, 24 Ekim 2025 15:24:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik üretimi, Rusya piyasasında ticari faaliyetlerin ivme kaybetmesi sebebiyle çeyreklik bazda %7,5 düşüşle 2,42 milyon mt seviyesinde yer alırken, yüksek fırınındaki onarım çalışmaları sebebiyle pik demir üretimi çeyreklik bazda %14,9 düşüşle 2,02 milyon mt seviyesine geriledi. Bununla birlikte MMK’nın çelik ürünleri satışları, stoklarının azalması sonucu bir önceki çeyreğe kıyasla yatay seyrederek 2,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin ham çelik üretimi, Rusya’daki yüksek faiz oranları ve Türkiye piyasasının zayıflığı nedeniyle yıllık %13,7 düşüşle 7,62 milyon mt seviyesine gerilerken, pik demir üretimi yüksek fırınlarındaki kapsamlı onarım çalışmaları sebebiyle yıllık %10,6 düşerek 6,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan MMK’nın çelik ürünleri satışları, Rusya piyasasındaki dezavantajlı koşullar sebebiyle yıllık %10,4 azalarak 7,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.


