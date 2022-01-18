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MMK Mill 2000’de bulunan yeniden ısıtma fırınlarını değiştirecek

Salı, 18 Ocak 2022 16:06:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi MMK Group, İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile Mill 2000 haddehanesinde dört yeniden ısıtma fırınının inşası için bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin toplam değeri 100 milyon €’yu aşıyor.

Yeni yeniden ısıtma fırınları, 10 No’lu yassı mamul haddehanesindeki mevcut dört fırının yerini alacak. İlk fırın 2023 yılında, dördüncü fırın ise 2026 yılında devreye alınacak. Her bir yeniden ısıtma fırını saatte 465 mt kapasiteye sahip olacak.

Açıklamaya göre, Danieli, beş yıl içinde yeni yeniden ısıtma fırınları için başlıca işlem ekipmanlarını tedarik edecek ve denetim hizmetleri sağlayacak. Modern teknik çözümlerle ekipmanın ısıtma kalitesi ve güvenilirliği önemli ölçüde artarken, yakıt tüketimi azalacak ve malzeme verimliliği artacak.


Etiketler: Rusya  BDT  MMK  |  benzer haberler »


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