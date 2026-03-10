Rus MMK, Chertinskaya-Koksovaya kömür madeninde üretimi askıya aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works’un (MMK) bağlı kuruluşu MMK-Ugol, Kuzbass bölgesinde bulunan Chertinskaya-Koksovaya kömür madenindeki üretimi geçici olarak askıya almaya karar verdi.

Üretimin askıya alınmasında kömür konsantresi fiyatlarında yaşanan keskin düşüş, artan üretim maliyetleri ve çelik üreticilerinden gelen cansız koklaşabilir kömür talebi çeşitli dış faktörler etkili oldu.

MMK-Ugol’a göre son birkaç çeyrektir Chertinskaya-Koksovaya madenindeki kömür üretim maliyeti piyasa fiyatlarının üzerinde kaldığından faaliyetler ekonomik açıdan sürdürülemez hale geldi.

Söz konusu maden 2025 yılında 1,2 milyon mt’un üzerinde ham kömür üretimi gerçekleştirmişti.

Rusya’nın kömür sektöründe geniş çaplı zorluklar

Bu karar, Rusya’nın kömür sektörünün karşı karşıya olduğu geniş çaplı sorunları yansıtıyor. Sektör son yıllarda ihracat pazarlarından gelen talepte görülen düşüş, lojistik kısıtlamalar ve artan taşıma maliyetleri nedeniyle baskı altında. Rusya’nın başlıca kömür üretim bölgesi olan Kuzbass havzasında yer alan birçok maden son yıllarda üretimini azalttı veya faaliyetlerini askıya aldı.

MMK, Chertinskaya-Koksovaya madeninde üretimin yeniden devreye alınacağı tarihi bildirmedi. Şirket, gelecekte alınacak kararların piyasa koşullarındaki iyileşmelere bağlı olacağını belirtti.