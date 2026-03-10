 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Rus...

Rus MMK, Chertinskaya-Koksovaya kömür madeninde üretimi askıya aldı

Salı, 10 Mart 2026 12:24:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works’un (MMK) bağlı kuruluşu MMK-Ugol, Kuzbass bölgesinde bulunan Chertinskaya-Koksovaya kömür madenindeki üretimi geçici olarak askıya almaya karar verdi.

Üretimin askıya alınmasında kömür konsantresi fiyatlarında yaşanan keskin düşüş, artan üretim maliyetleri ve çelik üreticilerinden gelen cansız koklaşabilir kömür talebi çeşitli dış faktörler etkili oldu.

MMK-Ugol’a göre son birkaç çeyrektir Chertinskaya-Koksovaya madenindeki kömür üretim maliyeti piyasa fiyatlarının üzerinde kaldığından faaliyetler ekonomik açıdan sürdürülemez hale geldi.

Söz konusu maden 2025 yılında 1,2 milyon mt’un üzerinde ham kömür üretimi gerçekleştirmişti.

Rusya’nın kömür sektöründe geniş çaplı zorluklar 

Bu karar, Rusya’nın kömür sektörünün karşı karşıya olduğu geniş çaplı sorunları yansıtıyor. Sektör son yıllarda ihracat pazarlarından gelen talepte görülen düşüş, lojistik kısıtlamalar ve artan taşıma maliyetleri nedeniyle baskı altında. Rusya’nın başlıca kömür üretim bölgesi olan Kuzbass havzasında yer alan birçok maden son yıllarda üretimini azalttı veya faaliyetlerini askıya aldı.

MMK, Chertinskaya-Koksovaya madeninde üretimin yeniden devreye alınacağı tarihi bildirmedi. Şirket, gelecekte alınacak kararların piyasa koşullarındaki iyileşmelere bağlı olacağını belirtti.


Etiketler: Rusya BDT Madencilik Üretim MMK 

Benzer Haber ve Analizler

MMK çelik satışlarının üçüncü çeyrekte piyasa koşullarından olumlu etkilenmesini bekliyor

14 Tem | Çelik Haberler

Belon konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimini 2010 yılında %20 artırdı

27 Oca | Çelik Haberler

MMK’nın işlenmiş cevher üretimi 2010 yılında 2,2 milyon mt, 2012 yılında 3 milyon mt olacak

29 Ara | Çelik Haberler

Belon üçüncü çeyrekte 6 milyon $ zarar kaydetti

10 Ara | Çelik Haberler

Belon’un koklaşabilir taş kömürü üretimi üçüncü çeyrekte düştü

27 Eki | Çelik Haberler

MMK’nın Prioskolskoye demir cevheri rezervinde fizibilite çalışması yapılacak

26 Eki | Çelik Haberler

Cezayir yerel uzun mamul fiyatlarını artırdı, Orta Doğu’daki gerilim ve döviz kuru nedeniyle Mısır’ın da benzer adım ...

10 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ithal kütük fiyatları artan navlun nedeniyle yükseldi, alıcılar beklemede

10 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 10 Mart, 2026

10 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 11. Hafta, 2026

10 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis