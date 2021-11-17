MMK Coşkunöz Holding ile iş birliği anlaşması imzaladı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 15:59:09 (GMT+3) | İstanbul

Rus yassı mamul üreticisi ve ihracatçısı MMK, Coşkunöz Holding ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu şirketler, Rusya’da sıcak damgalama faaliyetlerinin yanı sıra teknik araştırma ve prototip oluşturma alanlarında iş birliği yapmayı planlıyor. Ayrıca, şirketlerin Rusya piyasasındaki konumlarından fayda sağlaması ve bu konumlarını güçlendirmesi bekleniyor.

MMK ve Coşkunöz, 2018 yılında Rusya’da kurulan servis merkezini başarılı bir şekilde işletiyor. Söz konusu servis merkezi, otomobil parçalarının imalatında kullanılan yarı mamul ürünlerin üretimine odaklanıyor.

Ortaklar, yerel otomotiv sektörünün tedarikçisi konumunun güçlendirilmesi açısından kurulan iş birliğinin önemini vurguladı. Coşkunöz Holding’in temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya, şirketimiz açısından stratejik öneme sahip bir ülke. Türkiye’de ciddi yatırımları bulunan MMK’nın gelişme potansiyeli de bir hayli fazla. Kurulan iş birliği ve karşılıklı sinerji sayesinde Coşkunöz Holding olarak Rusya otomotiv sektöründeki konumumuzu güçlendirebileceğiz,” sözlerine yer verildi.