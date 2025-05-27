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MLG Rio Tinto ile ilk hizmet sözleşmesini imzaladı

Salı, 27 Mayıs 2025 11:02:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli maden hizmet sağlayıcısı MLG Oz Limited, Avustralyalı madenci Rio Tinto ile Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki Western Turner Syncline Madeninde toplu taşımacılık ve saha hizmetleri için ilk hizmet sözleşmesini imzaladığını açıkladı. Yaklaşık 20 milyon $ değerindeki 12 aylık sözleşme, arazide dökme cevher taşımacılığı, malzeme yükleme, kaya kırma, boşaltma, stok sahası yönetimi ve yol bakım hizmetlerini kapsıyor.

MLG bu sözleşmeyle birlikte Rio Tinto ile uzun sürecek bir ortaklığın başladığını düşünüyor. Şirketin Genel Müdürü Murray Leahy, Rio Tinto'nun MLG'nin performans standartlarını ve topla-dağıt teslimat modelinden elde edilen kazançlarını bir süredir incelemekte olduğunu ifade etti.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Rio Tinto 

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