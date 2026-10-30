ArcelorMittal Belgium'un Ghent tesisindeki pilot denemede karbon yakalama oranı %90'ın üzerine çıktı

ArcelorMittal Belgium, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), BHP ve Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP) iş birliğiyle Ghent entegre çelik tesisinde yürüttüğü karbon yakalama denemesinin ilk aşamasını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Pilot ölçekli denemede MHI'ın Advanced KM CDR Process teknolojisi kullanılarak yüksek fırın gazından karbondioksit yakalama oranının %90'ın üzerine çıktığı belirtildi. Deneme kapsamında 4.500 saatin üzerinde operasyonel test gerçekleştirildiği, aynı zamanda teknolojinin toz, kükürt bileşikleri ve diğer kirletici maddeleri içeren yüksek fırın gazına uygulanmasının teknik açıdan mümkün olduğunun ortaya koyulduğu dile getirildi. İlk aşamada yüksek fırın gazından yalnızca karbondioksit yakalandığı, geriye kalan karbonmonoksitin tesisin diğer bölümlerinde elektrik ve ısı üretiminde kullanılmaya devam edebileceği aktarıldı.

Tam ölçekli karbon yakalama emisyon yoğunluğunu %24'e kadar azaltabilir

ArcelorMittal, deneme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere dayanarak karbon yakalama teknolojisinin yüksek fırın gazına yanma öncesinde tam ölçekli olarak uygulanmasının Ghent tesisinin karbon emisyon yoğunluğunda %24'e varan düşüş sağlayabileceğine dikkat çekti.

Şirket ayrıca teknolojinin entegre çelik tesisindeki birden fazla emisyon kaynağına uygulanmasının emisyonların daha da azaltılmasını destekleyebileceğini ve emisyon yoğunluğu sıfıra yakın çelik üretimine geçişe katkı sağlayabileceğini vurguladı.

İkinci aşamada sıcak şerit haddehanesindeki emisyonlara odaklanılacak

Denemenin ikinci aşamasında MHI'ın karbon yakalama teknolojisinin sıcak şerit haddehanesindeki tavlama fırınından kaynaklanan gazlara uygulanmasının değerlendirileceği aktarıldı. Söz konusu fırında slabların haddeleme öncesinde ısıtılması için kok gazı, yüksek fırın gazı ve bazik oksijen fırını gazı dahil olmak üzere çelik üretim süreçlerinde yan ürün olarak oluşan gazların doğal gaz ile birlikte kullanıldığı dile getirildi.

Yanma öncesi yüksek fırın gazına odaklanan ilk aşamadan farklı olarak ikinci aşamada daha değişken baca gazı koşullarında yanma sonrası karbon yakalama uygulamasının inceleneceği belirtildi. ArcelorMittal, elde edilecek sonuçların karbon yakalama teknolojisinin farklı çelik üretim süreçlerine entegre edilmesine ilişkin ek bilgiler sağlayacağını ve olası tam ölçekli uygulamalara yönelik mühendislik ve uygulamaya geçiş çalışmalarının güncellenmesine olanak tanıyacağını kaydetti.