 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Belgium'un Ghent tesisindeki pilot denemede karbon yakalama oranı %90'ın üzerine çıktı

Cuma, 30 Ekim 2026 11:53:17 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal Belgium, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), BHP ve Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP) iş birliğiyle Ghent entegre çelik tesisinde yürüttüğü karbon yakalama denemesinin ilk aşamasını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Pilot ölçekli denemede MHI'ın Advanced KM CDR Process teknolojisi kullanılarak yüksek fırın gazından karbondioksit yakalama oranının %90'ın üzerine çıktığı belirtildi. Deneme kapsamında 4.500 saatin üzerinde operasyonel test gerçekleştirildiği, aynı zamanda teknolojinin toz, kükürt bileşikleri ve diğer kirletici maddeleri içeren yüksek fırın gazına uygulanmasının teknik açıdan mümkün olduğunun ortaya koyulduğu dile getirildi. İlk aşamada yüksek fırın gazından yalnızca karbondioksit yakalandığı, geriye kalan karbonmonoksitin tesisin diğer bölümlerinde elektrik ve ısı üretiminde kullanılmaya devam edebileceği aktarıldı.

Tam ölçekli karbon yakalama emisyon yoğunluğunu %24'e kadar azaltabilir

ArcelorMittal, deneme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere dayanarak karbon yakalama teknolojisinin yüksek fırın gazına yanma öncesinde tam ölçekli olarak uygulanmasının Ghent tesisinin karbon emisyon yoğunluğunda %24'e varan düşüş sağlayabileceğine dikkat çekti.

Şirket ayrıca teknolojinin entegre çelik tesisindeki birden fazla emisyon kaynağına uygulanmasının emisyonların daha da azaltılmasını destekleyebileceğini ve emisyon yoğunluğu sıfıra yakın çelik üretimine geçişe katkı sağlayabileceğini vurguladı.

İkinci aşamada sıcak şerit haddehanesindeki emisyonlara odaklanılacak

Denemenin ikinci aşamasında MHI'ın karbon yakalama teknolojisinin sıcak şerit haddehanesindeki tavlama fırınından kaynaklanan gazlara uygulanmasının değerlendirileceği aktarıldı. Söz konusu fırında slabların haddeleme öncesinde ısıtılması için kok gazı, yüksek fırın gazı ve bazik oksijen fırını gazı dahil olmak üzere çelik üretim süreçlerinde yan ürün olarak oluşan gazların doğal gaz ile birlikte kullanıldığı dile getirildi.

Yanma öncesi yüksek fırın gazına odaklanan ilk aşamadan farklı olarak ikinci aşamada daha değişken baca gazı koşullarında yanma sonrası karbon yakalama uygulamasının inceleneceği belirtildi. ArcelorMittal, elde edilecek sonuçların karbon yakalama teknolojisinin farklı çelik üretim süreçlerine entegre edilmesine ilişkin ek bilgiler sağlayacağını ve olası tam ölçekli uygulamalara yönelik mühendislik ve uygulamaya geçiş çalışmalarının güncellenmesine olanak tanıyacağını kaydetti.

Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Belgium Ghent tesisinde yüksek fırın gazı basıncından elektrik üretimine başladı

02 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Belgium yeni yüksek gerilim trafo merkeziyle düşük emisyonlu çelik üretimine geçişi hızlandırıyor

17 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal Belgium buharla çalışan enerji sistemiyle emisyonlarını azaltacak

14 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal Belgium, zayıf piyasa koşulları nedeniyle 2 milyar €’luk yeşil çelik yatırımını erteliyor

07 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal yüksek enerji maliyetleri sebebiyle Almanya'daki yeşil çelik projelerini iptal etti

20 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal Belçika’da karbonu dönüştürmek üzere yeni teknoloji deniyor

09 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Belgium düşük karbonlu elektrik temini için hükümetle anlaştı

23 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal Ghent tesisinde karbon yakalama denemelerine başladı

22 May | Çelik Haberler

Türkiye ithal hurda piyasasında fiyatlar yükselmeye devam ediyor, olumlu görünüm sürüyor

30 Eki | Hurda ve Hammadde

Türk alıcıların ithal pik demire ilgisi artarken, teklifler ve karşı teklifler arasındaki fark ticareti sınırlandırıyor

30 Eki | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis