ArcelorMittal Belgium Ghent tesisinde yüksek fırın gazı basıncından elektrik üretimine başladı

ArcelorMittal Belgium, enerji verimliliğini artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla Ghent çelik tesisinde kamu yatırım kuruluşu FINEG ile iş birliğiyle yeni bir tepe gazı geri kazanım türbini devreye aldığını duyurdu.

30 Eylül tarihinde resmi olarak devreye alınan 6 MWe kapasiteli türbinin elektrik üretmek için yüksek fırın gazının basıncını kullandığı belirtildi. Tesisin yıllık 45.000-50.000 MWh elektrik üretmesinin beklendiği ve söz konusu seviyenin yaklaşık 12.500-14.000 hanenin ortalama elektrik tüketimine karşılık geldiği ifade edildi.

Şirket, kendi ürettiği elektrik sayesinde dış kaynaklardan elektrik teminini azaltacağını ve emisyonları yıllık yaklaşık 9.800 mt düşüreceğini vurguladı. Aynı zamanda söz konusu teknolojinin gelecekte yüksek fırın gazındaki karbondioksitin yakalanması ve depolanması için kurulabilecek sistemlerle de uyumlu olduğunu aktardı.

Yatırım 2050'ye kadar iklim nötr olma stratejisini destekliyor

Söz konusu yatırımın ArcelorMittal Belgium'un 2050 yılına kadar iklim nötr olma stratejisi kapsamında hayata geçirildiği ve bu stratejinin enerji verimliliği, elektrifikasyon ve atıkların hammadde olarak kullanılmasına dayandığı ifade edildi.

ArcelorMittal Belgium, 100.000 metrekarelik alana yayılan güneş panelleri ve 17 rüzgâr türbini aracılığıyla yenilenebilir enerji kapasitesinin 87 MW seviyesinde yer aldığını bildirdi. Elektrifikasyon stratejisi kapsamında 2025'in Aralık ayında Belçika merkezli elektrik iletim sistemi operatörü Elia'dan 380 kV'lık yüksek gerilim bağlantısının kurulmasına yönelik anlaşma yaptığını da dile getirdi.