ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza'daki sinterleme tesisinin toz giderme sistemini modernize edecek

ArcelorMittal Poland, toz emisyonlarını azaltmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla Dąbrowa Górnicza'daki sinterleme tesisinin toz giderme sistemini modernize etmek için yaklaşık 60 milyon PLN (15,34 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu.

Projenin bu yıl başlayacağını ve 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağı belirten şirket, modernizasyonun ardından toz emisyonlarının sinter tasnif alanında 5 mg/Nm³, sinter bantlarının boşaltma bölümünde ve toz ile kireç depolama silolarının çevresinde ise 10 mg/Nm³'ün altına düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Mevcut toz giderme ekipmanlarının yerini torba filtreler alacak

Proje kapsamında sinter tasnif tesisindeki mevcut elektrostatik filtrenin yerine yeni torba filtre kurulacağı ve bu sayede binanın tamamındaki tozun giderileceği dile getirildi. Bununla birlikte tesis içindeki toz giderme boru hatlarının modernize edileceği ve toz ile kireç siloları için dört yeni kompakt torba filtre kurulacağı paylaşıldı.

Öte yandan 1 ve 3 No'lu sinter bantlarının modernizasyonuna Ocak ayında başlandığı aktarıldı. Yaklaşık 7 milyon PLN (1,79 milyon $) tutarındaki projeyle 3 No'lu yüksek fırının ihtiyaç duyduğu sinterin kesintisiz sağlanmasının, sinter verimliliğinin artırılmasının, ürün kalitesi ve iş güvenliğinin iyileştirilmesinin ve üretimin durma riskinin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

ArcelorMittal Poland Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Wojciech Koszuta, şirketin operasyonlarının çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltma ve çalışma koşullarını iyileştirme çalışmaları kapsamında geçen yıldan bu yana Dąbrowa Górnicza'daki sinterleme tesisinde hayata geçirilen projelere toplam 100 milyon PLN'nin (25,57 milyon $) üzerinde kaynak ayıracağını bildirdi.