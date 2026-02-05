 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mitsubishi...

Mitsubishi Chemical Group Corporation kok ve karbon malzemeleri faaliyetlerini durduruyor

Perşembe, 05 Şubat 2026 14:26:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli Mitsubishi Chemical Group Corporation, orta vadeli yönetim stratejisi kapsamında yürüttüğü portföy dönüşümü çerçevesinde kok ve karbon malzemeleri birimini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Karar, 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen şirket üst yönetim toplantısında onaylandı. Şirket, yapılan değerlendirmede söz konusu faaliyetlerin orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeli sunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Piyasada süregelen zayıflık kararı tetikledi

Şirketin açıklamasına göre küresel kok piyasası, özellikle Çin’deki kapasite fazlası ve Güneydoğu Asya’da devreye alınan yeni büyük ölçekli tesisler nedeniyle yapısal olarak zayıf seyrediyor. Maliyet düşürme ve yeniden yapılandırma adımlarına rağmen kârlılıkta kalıcı bir iyileşme sağlanamadı.

Bu çerçevede Mitsubishi Chemical Group, kömür bazlı faaliyetleri altında yürütülen kok ve karbon malzemeleri üretimini durdurarak bu segmentten tamamen çıkacak.

Finansal etki

Şirket, söz konusu karara bağlı olarak yaklaşık 85 milyar JPY (540,5 milyon $) tutarında tek seferlik zarar beklediğini açıkladı. Bu tutar:

  • Yaklaşık 19 milyar JPY’nin (120,83 milyon $) 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde olağanüstü zarar olarak,
  • Yaklaşık 66 milyar JPY’nin (419,65 milyon) ise dördüncü çeyrekte ekipman sökümü ve çalışanlara yönelik destek maliyetleri kapsamında kaydedilmesini içeriyor.

Söz konusu rakamların şirketin daha önce açıkladığı yıllık finansal tahminlere henüz yansıtılmadığı belirtildi.

Bu adım, Mitsubishi Chemical Group’un döngüsel emtia piyasalarına maruziyeti azaltma ve uzun vadeli büyüme potansiyeli daha yüksek iş alanlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %2,1 arttı

04 Şub | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Aralık ayında %0,1 azaldı

30 Oca | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’te %4,5 yükseldi

30 Oca | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,9 arttı

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Kasım ayında %2,6 düşüş kaydetti

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Eylül ayında hafifçe düştü

03 Ara | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %6 artış kaydetti

02 Ara | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Ekim ayında %1,4 artış kaydetti

28 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 yükseldi

05 Kas | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Eylül ayında %2,2 yükseldi

31 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis