Mitsubishi Chemical Group Corporation kok ve karbon malzemeleri faaliyetlerini durduruyor

Japonya merkezli Mitsubishi Chemical Group Corporation, orta vadeli yönetim stratejisi kapsamında yürüttüğü portföy dönüşümü çerçevesinde kok ve karbon malzemeleri birimini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Karar, 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen şirket üst yönetim toplantısında onaylandı. Şirket, yapılan değerlendirmede söz konusu faaliyetlerin orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeli sunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Piyasada süregelen zayıflık kararı tetikledi

Şirketin açıklamasına göre küresel kok piyasası, özellikle Çin’deki kapasite fazlası ve Güneydoğu Asya’da devreye alınan yeni büyük ölçekli tesisler nedeniyle yapısal olarak zayıf seyrediyor. Maliyet düşürme ve yeniden yapılandırma adımlarına rağmen kârlılıkta kalıcı bir iyileşme sağlanamadı.

Bu çerçevede Mitsubishi Chemical Group, kömür bazlı faaliyetleri altında yürütülen kok ve karbon malzemeleri üretimini durdurarak bu segmentten tamamen çıkacak.

Finansal etki

Şirket, söz konusu karara bağlı olarak yaklaşık 85 milyar JPY (540,5 milyon $) tutarında tek seferlik zarar beklediğini açıkladı. Bu tutar:

Yaklaşık 19 milyar JPY’nin (120,83 milyon $) 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde olağanüstü zarar olarak,

Yaklaşık 66 milyar JPY’nin (419,65 milyon) ise dördüncü çeyrekte ekipman sökümü ve çalışanlara yönelik destek maliyetleri kapsamında kaydedilmesini içeriyor.

Söz konusu rakamların şirketin daha önce açıkladığı yıllık finansal tahminlere henüz yansıtılmadığı belirtildi.

Bu adım, Mitsubishi Chemical Group’un döngüsel emtia piyasalarına maruziyeti azaltma ve uzun vadeli büyüme potansiyeli daha yüksek iş alanlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.