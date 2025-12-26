Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,9 arttı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Kasım ayında küresel araç üretiminin yıllık %5,5 düşüşle 821.723 adet seviyesine gerilediğini açıkladı. Kasım ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %9,7 düşüşle 258.177 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %3,4 düşerek 563.546 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %2,2 düşüşle 900.011 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Kasım döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %4,9 artışla 9.175.827 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %3,8 artışla 9.605.105 seviyesinde yer aldı.