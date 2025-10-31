Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Eylül ayında %2,2 yükseldi

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2025’in Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %2,2 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %3,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,4 artış ve yıllık %0,9 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %4,8 ve demir çelik stoklarında aylık %1,2 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre sanayi üretiminin Ekim ayında aylık %1,9 artış ve Kasım ayında aylık %0,9 düşüş göstermesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Ekim ayında aylık %0,5 düşeceği ve Kasım ayında aylık %3,6 yükseleceği tahmin ediliyor.